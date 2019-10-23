В Орле ищут очевидцев ДТП с мотоциклом

23.10.2019 | 10:19 Новости, Происшествия

Авария случилась на улице Московской

В Орле разыскивают очевидцев ДТП с участием легковушки «Форд» и мотоцикла «Кавасаки». Об инциденте рассказали в областном управлении ГИБДД.

Он случился 19 октября в 20:35 неподалеку от дома №112 по улице Московской (остановка «Текмаш»). «Форд» и спортбайк столкнулись на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

«Всем, кто располагает какими-либо сведениями или записью видеорегистратора по данному происшествию, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

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