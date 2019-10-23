В Орле назвали «справедливую» цену земли

Областные власти обсудили первые итоги кадастровой оценки.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, первые итоги масштабной государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Орловской области обсудили участники специально созванного совещания.

Напомним, кадастровая цена считается справедливой, поскольку она наиболее приближена к реальной рыночной стоимости земли. Исходя из нее рассчитываются налоги, а от этого, соответственно, зависит состояние бюджета.

На совещании было отмечено, что в текущем году в Орловской области проводится государственная кадастровая оценка 996 685 объектов недвижимости, включая 447 715 земельных участков. Отчет был составлен специалистами областного Межрегионального бюро технической инвентаризации.

Этот документ «получил положительное заключение управления оценки объектов недвижимости Росреестра о соответствии отчета требованиям, предъявляемым в соответствии с приказом Минэкономразвития», — заверили в пресс-службе губернатора.

Что касается той самой справедливой ценой земли, то ее озвучила руководитель регионального департамента имущества и земельных отношений Ольга Платонова.

«Общее число земельных участков, относящихся к сегменту «Сельскохозяйственное использование» в различных категориях земли, составляет 33 834 единиц, — отметила Ольга Платонова. – Среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости составляет по Орловской области 5,15 руб/кв.м. с разбросом значений от 2,82 рубля за 1 кв.м. в Хотынецком районе до 7,54 рубля в Орловском районе».

По ее словам, стоимость зависит от особенностей «сельскохозяйственного и агроклиматического районирования территорий и типа почв, где плодородные земли восточной, юго-восточной и центральной зон региона получают более высокую кадастровую стоимость по отношению к бедным почвам западной зоны».

Отметим, что результаты кадастровой оценки очень часто оспариваются не согласными с ними владельцами недвижимости. Это происходит сначала на уровне специально созданной в регионе комиссии, а затем – в суде.

За примерами далеко ходить не надо. Одно из таких дел недавно рассмотрел суд Северного района Орла. Местный житель подал иск к налоговой инспекции, посчитав, что ему необоснованно завысили налог на землю.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, в 2014 году он приобрел участок общей площадью 8 581,93 кв. м. В 2017 году бизнесмен получил уведомление о том, что он обязан уплатить земельный налог с суммы кадастровой стоимости участка. Она была определена в 16 миллионов рублей. Чуть позже кадастровая стоимость увеличилась еще на 4 миллиона.

Истец обратился в комиссию по рассмотрению споров для определения кадастровой стоимости. В результате стоимость объекта недвижимости была снижена до 4,325 миллиона рублей, что устроило бизнесмена.

ИА «Орелград»