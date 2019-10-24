Бешенство вновь проявило себя под Орлом

В Орловской области зарегистрирован очередной случай смертельного заболевания.

Вирус бешенства поразил домашнюю собаку, которая охраняла подворье жителя деревни Анахино в Сосковском районе. Об этом сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям. Диагноз был подтвержден экспертами Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Эта собака стала пятым животным, погибшим от бешенства в Орловской области в текущем году. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года в регионе было зафиксировано 52 таких случая. У людей это смертельно опасное заболевание, к счастью, не регистрировалось.

Напомним, предыдущий случай бешенства был зафиксирован около двух недель назад в деревне Бунино Урицкого района. Там на частное подворье забежала лиса, оказавшаяся носителем вируса.

В ближайшее время в Анахино будет введен карантин. По домам местных жителей пройдут ветеринарные специалисты, которые осмотрят всех домашних животных.

Напомним, собаки наряду с кошками и лисами являются одними из главных переносчиков бешенства. Они способны заразить человека — при укусе или так называемом ослюнении поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.

«Продолжительность инкубационного периода зависит от места и глубины укуса, возраста и состояния здоровья покусанного, патогенности вируса и многих других факторов, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — В типичном случае бешенство имеет три стадии. Общая продолжительность болезни составляет 5-8 дней, изредка 10-12 дней».

ИА «Орелград»