Чиновники и депутаты поспорили из-за квартир

В Орле не смогли выяснить, сколько муниципальных квартир реально пустует.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, вопрос об эффективности использовании муниципального жилищного фонда вновь вызвал жаркое обсуждение. Напомним, что еще в 2006 году ревизия вскрыла десятки квартир, которые принадлежат городу и пустуют годами. И это при том, что очередь на жилье в областной столице превышает тысячу человек.

Не так давно проверку провела Контрольно-счетная палата города. По ее данным, в Орле насчитывается около 10 тысяч муниципальных квартир. Договора социального найма такого жилья имеются лишь на четверть квартир. Информацией заинтересовались городские парламентарии, которые поручили создать специальную рабочую группу.

Сообщается, что в 2019 году она выявила всего 2 свободных муниципальных квартиры. Это не сходится с данными экспертно-аналитического отдела горсовета, которым при сверке информации от управляющих компаний были выявлены 126 муниципальных квартир. В которых нет зарегистрированных граждан.

«Все вышеизложенные факты требуют со стороны учреждения проверки использования этих жилых помещений и принятия мер по вовлечению их в оборот, — пояснили в пресс-службе горсовета. — Кроме того, установлено, что в результате ненадлежащего исполнения учреждением полномочий по управлению муниципальным жилым фондом, по жилым помещениям свободным от проживания граждан управляющие компании продолжают ежемесячно начислять плату за жилье и коммунальные услуги, что приводит к росту кредиторской задолженности учреждения перед управляющими компаниями».

По данным на 1 октября 2019 года по тем самым 126 квартирам за муниципалитетом числится задолженность перед управляющими компаниями в размере 4,6 миллиона рублей. На заседании профильного комитета депутаты высказали мнение, что к такой ситуации привело отсутствие контроля. В результате граждане проживают без регистрации по месту жительства и попросту не платят за жилье и коммунальные услуги, а управляющие компании в свою очередь выставляют счета муниципалитету.

«Кроме того, в ходе заседания комитета выяснилось, что в администрации не хватает сотрудников, отвечающих за вопросы управления муниципальным фондам, — говорят в горсовете. — К примеру, в МКУ «УКХ г. Орла» всего два специалиста, курирующих столь ответственное направление».

Напомним, ранее администрация Орла объявила о намерении создать специальную структуру, которая занималась бы в мэрии исключительно вопросами муниципального жилья. Однако прошло уже почти полгода, а такой структуры по-прежнему нет.

По итогам заседания депутаты рекомендовали провести проверку «использования 126 муниципальных жилых помещений, выявленных комитетом в ходе взаимодействия с управляющими компаниями». Чиновникам отвели срок до 14 ноября 2019 года.

ИА Орелград