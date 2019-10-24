Чиновники прошлись по новым тротуарам

Глава администрации поручил ускорить работы

Глава администрации Орла Александр Муромский проверил ремонт тротуаров центральных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Муромский побывал на улицах 60 лет Октября, Московской и Комсомольской.

На улице 60 лет Октября продолжается ремонт тротуаров. Верхний слой асфальта от улицы Горького до Герценского моста положат в течение двух-трех дней.

На улице Московской, где работает ООО «АртСтрой», уложено 13 тысяч квадратных метров брусчатки из 17 тысяч квадратных метров. Асфальтирование начнется с сегодняшнего дня, 24 октября. Муромский поручил ускорить работы.

Также глава администрации осмотрел сквер Комсомольцев. Там укладка плитки завершается. Продолжается монтаж детской площадки. Скоро на объект привезут фонарные столбы, скамейки и урны.

ИА «Орелград»