Чиновники прошлись по новым тротуарам

24.10.2019 | 10:59 ЖКХ, Новости

Глава администрации поручил ускорить работы

Глава администрации Орла Александр Муромский проверил ремонт тротуаров центральных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Муромский побывал на улицах 60 лет Октября, Московской и Комсомольской.

На улице 60 лет Октября продолжается ремонт тротуаров. Верхний слой асфальта от улицы Горького до Герценского моста положат в течение двух-трех дней.

На улице Московской, где работает ООО «АртСтрой», уложено 13 тысяч квадратных метров брусчатки из 17 тысяч квадратных метров. Асфальтирование начнется с сегодняшнего дня, 24 октября. Муромский поручил ускорить работы.

Также глава администрации осмотрел сквер Комсомольцев. Там укладка плитки завершается. Продолжается монтаж детской площадки. Скоро на объект привезут фонарные столбы, скамейки и урны.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования