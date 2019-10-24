Под Орлом «Нексия» после переворота воткнулась носом в землю

24.10.2019 | 9:34 Новости, Происшествия

Водитель получил травмы

В Орловском районе автомобиль «Дэу Нексия» врезался в забор, сарай, дерево и воткнулся носом в землю, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 23 октября в 23:35 в деревне Образцово. 36-летний водитель ехал по улице Центральной и напротив дома №30 потерял управление. Автомобиль врезался сначала в металлический забор, затем в деревянный сарай и, наконец, в дерево. После ДТП «Нексия» воткнулась носом землю, застыв почти в вертикальном положении.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, отпущен», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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