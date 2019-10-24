Под Орлом осудили лжегазовика

Мужчина представился инспектором газовой службы, чтобы проникнуть в чужой дом.

Уголовное дело было рассмотрено судом Хотынецкого района. Перед ним предстал ранее не судимый местный житель. Преступление он совершил, воспользовавшись приемом так называемых социальных мошенников.

Как следует из материалов дела, днем он постучал в дверь чужого дома. Открывшей ему хозяйке представился инспектором газовой службы. Он заявил, что якобы прибыл для проверки квитанций. «Инспектор» потребовал, чтобы женщина принесла ему платежки.

Она ушла в комнату за квитанциями, неосмотрительно оставив дверь открытой. Незваный гость бесшумно проник в чужой дом и прошел на кухню. Там на столе лежал кошелек хозяйки. Злоумышленник похитил из него все, что там было – две тысячи рублей.

Затем он скрылся с места преступления, забыв «проверить» квитанции. Обворованная женщина обратилась за помощью в полицию. Скоро «инспектора» нашли и задержали. Уголовное дело на него завели по статье «Кража», а не «Мошенничество». В этом отношении мужчине в какой-то степени повезло.

Он признал вину и раскаялся в содеянном. Но от наказания его это не уберегло. С уд признал его виновным и приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»