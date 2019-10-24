Под Орлом в ДТП погибла девушка-водитель

24.10.2019 | 20:49 Новости, Происшествия

Ее ВАЗ-2110 врезался в фуру

В Орловской области в ДТП погибла девушка, сообщили в регуправлении МВД. Трагедия случилась 24 октября в 17:40 в Болховском районе на трассе «Калуга-Орел».

«По предварительной информации, девушка-водитель, управлявшая автомобилем ВАЗ-2110, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с фурой «Рено Магнум». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте», — указано в сообщении МВД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования