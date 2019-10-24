Под Орлом в ДТП погибла девушка-водитель

Ее ВАЗ-2110 врезался в фуру

В Орловской области в ДТП погибла девушка, сообщили в регуправлении МВД. Трагедия случилась 24 октября в 17:40 в Болховском районе на трассе «Калуга-Орел».

«По предварительной информации, девушка-водитель, управлявшая автомобилем ВАЗ-2110, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с фурой «Рено Магнум». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте», — указано в сообщении МВД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»