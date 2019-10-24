Роспотребнадзор назвал объем фальсификата на молочном рынке Орла

По сравнению с прошлым годом объем фальсифицированной продукции сократился.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало оперативные данные о контроле за качеством и безопасностью молока и молочной продукции. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделяется выявлению фальсифицированной продукции. Впрочем, названные цифры большой тревоги не вызывают.

Сообщается, что в целом в Орловской области 9 месяцев 2019 года было исследовано 1188 проб молока и молочной продукции. Только 2 процента проб не выдержали проверку на фальсификацию. За аналогичный период 2018 года доля таких проб составляла 4,2 процента, то есть по сравнению с прошлым годом фальсификата официально стало вдвое меньше.

Информацию о производителях фальсификата Роспотребнадзор вносит в государственный информационный ресурс по защите прав потребителей. Доступ к нему открыт, поэтому любой может ее найти. Кроме того, сведения были направлены для «рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий в УЭБиПК УМВД России по Орловской области».

«При выявлении фактов поставки в учреждения бюджетной сферы (образовательные, медицинские, социальные) продукции, не соответствующей обязательным требованиям, информация направлена в профильные департаменты правительства Орловской области, органы местного самоуправления для осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства контрактной системе в сфере закупок», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Кстати, по микробиологическим показателям требованиям не соответствовали 3,2 процента проб молока и молочной продукции. В целом за отчетный период с реализации было снято 273 кг такого товара.

ИА «Орелград»