В Орле «обезвредили» дом, угрожавший людям

Угрозу создавал аварийный балкон, который почему-то не замечала УК.

Этот дом расположен на улице Нормандии-Неман в Орле. В прокуратуре Орловской области даже назвали его номер — №6. Техническое состояние одного из балконов создавало «угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей».

К такому выводу пришли не только прокурорские работники, но и суд. Хотя можно было обойтись без их вмешательства. Однако, судя по материалам дела, управляющая компания угрозы то ли не видела, то ли не желала ее устранять.

Этот факт был выявлен в ходе прокурорской проверки. В надзорное ведомство поступило обращение от жителей этого дома. Было установлено, что одна из балконных плит пришла в негодность. Возникла угроза обрушения. Выяснить это помогли эксперты «Орелоблкоммунпроекта», которые оценили состояние балкона и выдали соответствующее заключение.

«По указанному факту управлением государственной жилищной инспекции неоднократно проводились проверки в отношении управляющей компании, по результатам которых выдавались предписания о необходимости проведения ремонта балконной плиты, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — Однако меры по устранению нарушений управляющей компанией приняты не были».

Прокуратура сама подала иск и просила суд обязать УК провести капитальный ремонт опасной балконной плиты. Требования были удовлетворены в полном объеме, и решение суда вступило в законную силу.

«В настоящее время нарушения устранены, проведен капитальный ремонт указанной балконной плиты», — добавили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»