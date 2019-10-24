В Орле полностью перекрывают мост «Дружба»

Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения

Комиссия по безопасности дорожного движения Орла приняла решение о полном перекрытии моста «Дружба», сообщает «Орелтаймс». Решение было принято 24 октября.

Мост обследовала комиссия «Орелгосзаказчика». Она обнаружила «вымывание конуса, обнажение люков, трещины» и рекомендовала полностью перекрыть движение по мосту. Инициативу поддержали в ГИБДД.

О сроках возобновления движения не сообщается. По «Дружбе» будет недоступно даже пешеходное движение.

ИА «Орелград»