«Денег нет только на народосбережение»: Перелыгин раскритиковал бюджет Орловской области

Зато правительство находит средства на сомнительные проекты, отметил депутат

Как сообщалось ранее, Орловский областной Совет народных депутатов за счет голосов «Единой России» и КПРФ в первом чтении принял проект бюджета региона на 2020 год. Документ отказались поддержать фракции «Справедливой России» и ЛДПР.

Приводим выступление главы фракции эсеров Руслана Перелыгина в облсовете.

Когда депутаты в интересах избирателей настаивают на увеличении расходов бюджета на здравоохранение, выступают против закрытия сельских школ, им очень часто возражают, что на это нет денег. Обвиняют в популизме.

Однако были и по-прежнему есть деньги на мероприятия, которые оборачиваются колоссальными бюджетными расходами при нулевом и даже отрицательном результате: так называемый Титаник, стадион Ленина, мост Дружбы, агентство ипотечного жилищного кредитования и другие чёрные дыры бюджета. На это нашлись деньги, деньги были украдены, никто за это не ответил, руководитель профильного департаменты по-прежнему у руля. Сегодня ведутся разговоры о ремонте Красного моста. Есть планы по единой транспортной схеме, есть сомнительный мусорный регоператор и есть несменяемый Блохин, работе которого не мешает уголовное дело.

Получается, что денег нет только на мероприятия по народосбережению, о котором говорил президент в своём послании. Не надо забывать, что органы власти работают именно для того, чтобы людям в области жилось хорошо. Именно люди, народ приносят доходы в бюджет. Уезжают и вымирают люди, будут снижаться налоговые сборы, уменьшаться бюджет, будет продолжаться вымирание.

Приоритетом должны быть мероприятия, которые улучшают жизнь людей. Качественная доступная медицина, сельские школы, современная инфраструктура, дороги и пассажирский транспорт в сельской местности.

Денег в бюджете не хватает, потому что осваивают их не заслуживающие доверия должностные лица, потому что при распределении бюджетных средств возникают странные приоритеты.

На повышение зарплат медперсонала деньги найти сложно, а на информатизацию – пожалуйста! Продолжается освоение бюджета на информатизацию!

18 вопросом мы вносим изменения в бюджет 2019 года. С программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» сняли полтора миллиона, а на «Развитие информатизации в здравоохранении» добавили 2 миллиона семьсот тысяч.

Но если у нас бегут врачи в соседние области, то к кому через эту информационную систему люди будут записываться? У нас катастрофа с медициной в сельской местности! У нас катастрофа с первичным звеном медицинской помощи! У нас катастрофа со скорой медицинской помощью! Но деньги есть на информатизацию.

Продолжается и будет продолжаться закрытие сельских школ. Районам не хватает на них денег. Муниципалитетам не хватает практически ни на что. Но они не в приоритете. В приоритете у нас только масштабные проекты!

Не справляется исполнительная власть со своими обязанностями? Надо менять руководителей, менять исполнителей. Нет, почему-то Блохин незаменим, Залогин необходим, в своём отечестве пророков нет.

Мы голосуем против проекта бюджета. Безусловно, будем готовить поправки. Но это капля в море, когда бюджет верстается не в пользу населения в целом.