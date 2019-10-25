«Единая Россия» призвала Клычкова помочь Орлу

Но в целом поддержала бюджет на 2020 год

Как сообщалось ранее, Орловский областной Совет народных депутатов за счет голосов «Единой России» и КПРФ в первом чтении принял проект бюджета региона на 2020 год. Документ отказались поддержать фракции «Справедливой России» и ЛДПР.

Приводим выступление главы фракции ЕР Михаила Вдовина в облсовете.

Проанализировав представленный проект областного бюджета с учётом и поступивших предложений, фракция «Единая Россия» отмечает сбалансированность бюджета по доходам и расходам и возможность обеспечения всех социально-значимых расходов.

Вместе с тем фракция предлагает правительству сосредоточить своё внимание на следующих направлениях:

Обеспечение софинансирования национальных проектов и государственных программ, реализуемых на территории области. Напоминаю, что на их реализацию бюджетом предусматривается сумма в объёме 3 млрд 939,7 млн рублей. Учитывая особую значимость для области реализации национальных проектов демография и здравоохранение, фракция предлагает увеличить финансирование по этим направлениям. При этом особое внимание обратить на укрепление первичного медицинского звена. Учитывая стратегическую значимость национальных проектов, фракция отмечает необходимость доработки механизма постоянного мониторинга эффективности и прозрачности использования бюджетных средств.

Фракция отмечает, что доходную часть бюджета можно увеличить за счёт продолжения работы налоговых органов по погашению имеющейся задолженности по налогам. Сокращение неэффективных налоговых льгот. Более целенаправленной работы по привлечению средств из федерального бюджета.

Учитывая, что в 2020 году будет реализовываться государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», фракция предлагает усилить работу по привлечению федеральных средств на её реализацию и предусмотреть её софинансирование в необходимых объёмах.

Ко второму чтению фракция подготовит таблицу поправок, в которой изложит свои предложения.

Вместе с тем, фракция обращает внимание на следующие аспекты расходной части бюджета.

Несмотря на сложности формирования доходной части бюджета, фракция считает необходимым сохранить все социальные гарантии населению, предусмотренные областным и местными бюджетами. В том числе обеспечение бесплатного детского питания и льготного проезда граждан на общественном транспорте. Несмотря на то, что эти расходы возможно не вписываются в рамки модельного бюджета, который настоятельно нам рекомендует Министерство финансов. Считаем необходимым не только сохранить существующую программу наказов избирателей, но и увеличить её. Фракция отмечает необходимость увеличения поддержки муниципалитетам, особенно бюджету города Орла, где ситуация самая сложная. В существующих экономических условиях муниципалитеты без поддержки из областного бюджета не смогут в полном объёме выполнить свои полномочия и даже предполагаемая их оптимизация не решит этой проблемы. Фракция предлагает предусмотреть финансовые средства для поддержки муниципального общественного транспорта, в частности, обновление подвижного состава и закупки автобусов. Учитывая, что лимиты федеральных средств регионам будут доведены до 1 декабря, фракция предлагает в текущем году начать процедуру заключения договоров на 2020 год. Фракция обращает внимание на улучшение качества бюджетного планирования и повышение эффективности расходования бюджетных средств. Как показывают результаты проверок Контрольно-счётной палаты, резервы в этом направлении имеются. Для выполнения всех социальных обязательств перед населением и реализации национальных проектов нам потребуется мобилизация всех доходных источников, но только общими усилиями мы сможем это сделать.

Фракция предлагает принять проект бюджета в первом чтении и продолжить над ним работать.