Обсуждение бюджета-2020: КПРФ внезапно вспомнила про дом Лизы Калитиной

И напомнила правительству про проблемы в орловской медицине

Как сообщалось ранее, Орловский областной Совет народных депутатов за счет голосов «Единой России» и КПРФ в первом чтении принял проект бюджета региона на 2020 год. Документ отказались поддержать фракции «Справедливой России» и ЛДПР.

Приводим выступление главы фракции коммунистов Вячеслава Морозова в облсовете.

Сегодня мы рассматриваем в первом чтении главный финансовый документ региона.

Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет свою социальную направленность. Более 60% бюджетных средств выделяется на здравоохранение, образование, социальную поддержку, культуру и спорт. Выполнение социальных обязательств перед жителями Орловской области является основной задачей, как депутатского корпуса, так и исполнительной власти. Следует также отметить и программный характер бюджета, однако, при реализации проектов необходимо правильно расставлять приоритеты в решении тех или иных задач.

Теперь хотелось бы остановиться на некоторых проблемах. Совсем недавно действующий президент потребовал от регионов инициировать и организовать подготовку местных программ модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации. При этом программы должны быть готовы до 1 июля следующего года. Также было отмечено, что необходимо снизить количество инфарктов и инсультов. В бюджете Орловской области на следующий год на программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями предлагается выделить 133,7 млн рублей, с приростом к уровню текущего года на 14,1 млн рублей, или 11,8 процента. По нашему мнению на профилактику и лечение этой группы заболеваний выделяемых средств недостаточно, так как смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по прежнему остается на высоком уровне, а ранняя диагностика во многом зависит от работы специалистов первичного звена.

В этой связи хочется отметить кадровые проблемы, существующие в системе здравоохранения не одно десятилетие, как в целом по России, так и в Орловской области в частности. На 1 октября текущего года требовалось 433 врача и 301 работник со средним специальным образованием. По сравнению с июнем текущего года некомплект сократился на 137 человек (80 врачей и 57 специалистов со средним профессиональным образованием), но при таких темпах мы сможем закрыть все вакансии только через 6-7 лет и то, при условии, если все остальные работники останутся на своих местах. В данной ситуации следует увеличить госзаказ на подготовку специалистов, увеличивать количество бюджетных мест и количество обучающихся по договорам. А также выделять больше средств на подготовку и переподготовку медицинских кадров по программам службы занятости населения, что позволит вернуть в профессию более опытные кадры.

Далее следует отметить проблемы, накопившиеся в отрасли культуры.

К сожалению, приходится констатировать, что финансирование по этой строке продолжает осуществляться по остаточному принципу, и это несмотря на ежегодный прирост финансовой поддержки. В настоящее время требуется выделение средств на сохранение муниципальных музеев, ряд которых находится на грани закрытия. Например, Болховский краеведческий музей.

Также следует заметить, что сохранение и реставрация объектов культурного наследия практически не финансируется, а это означает, что и сфера туризма не может развиваться должным образом. Уже несколько лет подряд мы говорим о реставрации домика Лизы Калитиной, но вопрос не решается. Поэтому в настоящее время является актуальным финансовое обеспечение программы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия».

Все мы знаем, что дома, ремонтировавшиеся по программе капитального ремонта в 2015-2016 годах, до сих пор нуждаются в ремонте, многие из них являются объектами культурного наследия регионального или местного значения. Поскольку подрядные организации, выполнявшие капитальный ремонт таких зданий, находятся в стадии банкротства, то требуется выделение средств из областного бюджета для устранения серьезных недоделок, а в ряде случаев и повторного ремонта.

Другой острой проблемой является содержание улично-дорожной сети в городских и сельских поселениях. На примере областного центра мы видим, что, наконец, начали ремонтировать не только проезжую часть, но и тротуары.В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо предусмотреть выделение целевых средств на ремонт Тургеневского моста в г.Орле. Состояние моста не обеспечивает безопасность пешеходов. Я уже неоднократно на протяжении нескольких лет обращался в администрацию города Орла и в управление коммунальным хозяйством, которое является балансодержателем гидротехнического сооружения, по вопросу его ремонта, последний ответ – требуется замена тротуарных железобетонных плит, лестничных спусков, а также перильных ограждений.

В рассматриваемом бюджете предусматривается финансирование программ по созданию и формированию современной и комфортной среды в населенных пунктах Орловской области. В связи с тем, что в следующем году мы будем отмечать 75-летие победы, то необходимо в первую очередь привести в порядок воинские мемориалы. Сквер им.Гуртьева в Орле после очередного подрядчика, выполнявшего работы по программе «Формирование современной городской среды» в настоящее время выглядит,

как после нашествия оккупантов. А времени на его благоустройство остается все меньше. Необходимо приводить в порядок и парк «Победа», который находится в крайне запущенном состоянии.

Кроме того следует предусмотреть на следующий год ремонт сквера возле памятника жертвам радиационных катастроф. Возможно, это будут внебюджетные источники. В этом году в связи с ремонтом теплотрассы часть газонов и зеленых насаждений была уничтожена ресурсоснабжающей организацией. Также существует необходимость замены памятника, о чем просят сами ликвидаторы Чернобыльской аварии не один год.

Разумеется, что проект бюджета на ближайшие три года не позволит решить все стоящие перед нами задачи, поэтому следует внимательно изучить возможности экономии бюджетных средств.

Сегодня одним из главных требований федерального правительства к формированию бюджетов регионов является их сбалансированность и сдерживание роста государственного долга. Представленный проект бюджета Орловской области составлен без дефицита, что уже является положительным моментом, планируется, хоть и незначительное в 247,8 млн снижение долговых обязательств перед государством, но с другой стороны он не является бюджетом развития. Несмотря на это, понимая сложную социально-экономическую ситуацию Орловской области и необходимость выполнять социальные обязательства перед жителями региона, фракция КПРФ предлагает принять бюджет в первом чтении и продолжить работу над поправками.