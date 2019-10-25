Обсуждение бюджета-2020: Куцын потребовал вернуть безлимитный проездной для пенсионеров

Либерал-демократы не поддержали бюджет Орловской области

Как сообщалось ранее, Орловский областной Совет народных депутатов за счет голосов «Единой России» и КПРФ в первом чтении принял проект бюджета региона на 2020 год. Документ отказались поддержать фракции «Справедливой России» и ЛДПР.

Приводим выступление главы фракции ЛДПР Андрея Куцына в облсовете.

Совместная взаимная работа законодательной и исполнительной ветвей власти над бюджетом на ближайший год и плановый период – важнейшая и кропотливая работа, требующая держать в фокусе внимания интересы всех слоев общества, а также региональные, государственные и национальные интересы.

Рассматривая в первом чтении концепцию бюджета, не будем останавливаться на деталях, поэтому я сразу перейду к рассмотрению ключевых проблемных точек. Представленный на рассмотрение проект бюджета, несмотря на увеличение доходной базы и общую сбалансированность, содержит в себе ряд серьезных проблем. Прежде всего, качественно не решается хроническая проблема бюджета Орловщины – серьезная закредитованность. И речь идет об абсолютных цифрах. Динамика цифр показывает снижение госдолга всего на 400 млн. рублей за последние два года, что не является серьезным достижением. У фракции ЛДПР вызывают опасения планы Правительства увеличить финансирование дефицита бюджета за счет наиболее токсичного и дорогого финансового инструмента – кредитов коммерческих банков. При этом удивляет тот факт, что расходы на обслуживание госдолга вырастут на 26.4 млн рублей, несмотря на регулярное снижение Центральным Банком ключевой ставки с последующим удешевлением стоимости коммерческих кредитов.

Важнейшим и острым является вопрос межбюджетных отношений. Политика недофинансирования муниципальных образований, практикуемая в Орловской области, не позволяет муниципалитетам полноценно работать по всему спектру вопросов местного значения. Текущие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность не позволяют муниципалитетам полноценно функционировать в рамках своих полномочий и взятых обязательств перед населением, не говоря уже о развитии. Особенно показателен в этом отношении пример города Орла, которого действующая бюджетная и налоговая политика поставили на грань банкротства. Так на сегодняшний день в муниципальном образовании «Город Орёл» складывается критическая ситуация с кредиторской задолженностью. Если на начало 2019 года её размер составлял более 651 миллиона рублей, то по предварительному прогнозу, на конец 2019 года, при отсутствии поддержки из бюджетов других уровней, эта сумма составит уже 850 миллионов рублей. При этом проект областного бюджета не предполагает средств для решения данной проблемы, а наоборот, катастрофически уменьшает уровень дотаций областной столице, ставя Орел на грань банкротства. ЛДПР предлагает снять бюджетную удавку с муниципалитетов, либерализовать взаимоотношения с местным самоуправлением вопреки желанию усилить централизацию и создать мнимую соподчиненность с исполнительной властью.

В русле вопроса межбюджетных отношений, ЛДПР отмечает проблему, связанную с исполнением отдельных государственных полномочий на уровне муниципалитетов, Как правило, объема субвенции недостаточно на реализацию полномочия. Закономерное моральное негодование вызывают ситуации, когда, например дети-сироты вынуждены добиваться положенного определенными Законодательством жилья исключительно через суд. Необходимо включить в расходные статьи бюджета денежные средства в виде субвенций на полноценную реализацию органами местного самоуправления отдельных госполномочий, а также средства, необходимые для обеспечения деятельности сотрудников органов местного самоуправления муниципальных районов, которые будут реализовывать полномочия органов государственной власти.

Министерством финансов РФ анонсирована отмена такого налога как ЕНВД, которая планируется в 2021 году. Данной налоговой системой пользуется значительная часть индивидуальных предпринимателей в Орловской области в виду удобного налогового администрирования, поэтому ЛДПР акцентирует внимание на необходимости изучения Правительством данного вопроса для замещения ЕНВД, например, патентной системой по имеющимся видам экономической деятельности с целью сохранения налоговых поступлений в бюджет и поддержки развития предпринимательства.

Из положительных моментов хотелось отметить начало взаимодействий Правительства с «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» со взносом 45 млн рублей, предусмотренные проектом бюджета. Данная сумма является региональным софинансированием и составляет 2% от общих федеральных средств, предназначенных для защиты прав дольщиков. ЛДПР отмечает многочисленные обращения граждан – обманутых дольщиков к депутатам фракции с устоявшимся мнением о неспособности и нежелании областных властей решать эту проблему. Фракция настаивает на индивидуальном подходе к каждому проблемному объекту и надеется, что благая инициатива не утонет в бюрократическом водовороте.

Фракция ЛДПР видит резервы для пополнения бюджета в виде эффективной реализации программы приватизации госимущества, а также использования имущественного комплекса Орловской области. Так, например, департамент государственного имущества и земельных отношений владеют более 31% обыкновенных акций ПАО Орелстрой, чистая прибыль которой в 2018 году составила 308,5 млн руб. При этом бюджет области не получил от своего участия в компании ни копейки.

Можно красиво сверстать бюджет, но ложка дегтя легко портит бочку меда, как известно. Так нецелевое использование бюджетных средств, неэффективные и необоснованные расходы, нарушения в сфере закупок стали регулярно отмеченными в отчетах контрольно-счетной палаты области. Фракция ЛДПР в очередной раз настаивает на необходимости более масштабного контроля Правительства, внутреннего аудита, прежде всего, за деятельностью органов исполнительной государственной власти специальной компетенции. Надо помнить, что никаких «государственных денег» нет — есть только деньги налогоплательщика и каждая копейка должна планово добраться до адресата.

Как сказал всемирно известный инвестор Уоррен Баффет: Сэкономленный доллар – заработанный доллар. И это утверждение верно в рамках рассматриваемого нами проекта бюджета. Но, по мнению фракции ЛДПР, недопустимо экономить на наиболее социально незащищенных слоях населения, например, пенсионерах. Поэтому, фракция настаивает на отмене резонансного постановление правительства Орловской области № 559 от 28 декабря 2018 года и возвращении полноценных льгот на проезд пенсионерам, а также видит необходимость предусмотреть в бюджете финансирование на данные цели.

Фракция ЛДПР обращает внимание на проблему финансирования системы здравоохранения на Орловщине. 400 млн заложено на информатизацию, но кто людей лечить будет? Отток специалистов и забастовки фельдшеров в текущем году показали критически низкий уровень финансового обеспечения данной сферы и предлагаемый проект бюджета не переламывает этот тренд. Фракция ЛДПР отмечает проблему оттока специалистов из сферы государственной гражданской службы, т.к. снижается престиж данной работы, а в перспективе может повлиять и на профессиональный состав служащих. Фракция ЛДПР предлагает проиндексировать заработную плату данной категории сверх планируемого уровня инфляции, с учетом ранее звучавших планов Правительства региона перераспределить средства в рамках ФОТ после планируемой оптимизации.

В целом, проект бюджета предлагает инерционный сценарий и не несет в себе потенциала для существенного повышения уровня жизни населения

Орловской области, а также роста благосостояния граждан. Представленный проект не отвечает современным экономическим вызовами и запросам общества, а также не открывает перед Орловской область перспективу развития, поэтому фракция ЛДПР не поддержит данный проект в первом чтении.