Прокуратура навела порядок в ЖКХ Сосковского района

25.10.2019 | 10:39 ЖКХ, Новости

Местное предприятие не платило за свет

МУП «Парус» Сосковского района погасило задолженность за электроэнергию после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве. Долг превысил 220 тысяч рублей.

Прокуратура выяснила, что предприятие не пыталось взыскать деньги с клиентов-должников. При этом под угрозу попали и добросовестные плательщики.

«По указанному факту межрайонной прокуратурой в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность за энергоресурсы погашена в полном объёме, виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора, — рассказали в прокуратуре. — Всего в истекшем периоде текущего года по мерам реагирования прокуроров организациями сферы ЖКХ погашено около 87 млн. руб. задолженности за энергоресурсы».

ИА «Орелград»

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