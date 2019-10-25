В колонии с «воровским пиром» нашли опасного проповедника

25.10.2019 | 10:00 Новости, Общество

На заключенного ливенской колонии завели уголовное дело.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», уголовное дело возбуждено по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 27-летний уроженец Буйнакска. Его обвинили в призывах к джихаду. Следствие считает, что он организовал «кружок» исламистов в исправительной колонии строгого режима №2.

Напомним, эта ливенская колония весной текущего года прославилась на всю страны благодаря видео с «воровским пиром». А минувшим летом из нее сбежал заключенный.

Как пишет «УЕ», подозреваемый «назначил себя «духовным наставником» и «просветителем» «кружка». Проповедовал джихад против неверных».

Также сообщается, что еще 2007 году «проповедник» был осужден за изнасилование подростка, затем несколько раз попадался на кражах, а сейчас отбывает в Орловской области срок за убийство собутыльника.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования