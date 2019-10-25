В колонии с «воровским пиром» нашли опасного проповедника

На заключенного ливенской колонии завели уголовное дело.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», уголовное дело возбуждено по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 27-летний уроженец Буйнакска. Его обвинили в призывах к джихаду. Следствие считает, что он организовал «кружок» исламистов в исправительной колонии строгого режима №2.

Напомним, эта ливенская колония весной текущего года прославилась на всю страны благодаря видео с «воровским пиром». А минувшим летом из нее сбежал заключенный.

Как пишет «УЕ», подозреваемый «назначил себя «духовным наставником» и «просветителем» «кружка». Проповедовал джихад против неверных».

Также сообщается, что еще 2007 году «проповедник» был осужден за изнасилование подростка, затем несколько раз попадался на кражах, а сейчас отбывает в Орловской области срок за убийство собутыльника.

ИА «Орелград»