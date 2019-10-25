В Орле фрукты и овощи проверили на безопасность

25.10.2019 | 11:43 Новости, Общество

Эксперты оценили содержание в продукции нитратов и пестицидов.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о контроле за безопасностью плодоовощной продукции, которая производится и продается на территории региона. Сообщается, что в текущем году было исследовано 403 пробы фруктов и овощей. Их проверили на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза по уровню содержания солей тяжелых металлов, пестицидов и нитратов.

Специалисты успокаивают: по их словам, превышения уровня солей тяжелых металлов и пестицидов в исследованной продукции обнаружено не было. Речь идет как о местной, так и о привозной продукции.

Что касается нитратов, то повышенная концентрация была обнаружена в пяти пробах овощей. Эти продукты были признаны не соответствующими гигиеническим нормативам. «Нитраты в основном скапливаются в корнях, корнеплодах, стеблях, у овощей и плодов больше всего нитратов содержится в кожице», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В целом в 2019 года по результатам проверок с продажи было снято 347 кг плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Часть продуктов специалисты забраковали не из-за сомнительного качества, а из-за отсутствия «полной и достоверной информации на продукцию».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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