В Орле фрукты и овощи проверили на безопасность

Эксперты оценили содержание в продукции нитратов и пестицидов.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о контроле за безопасностью плодоовощной продукции, которая производится и продается на территории региона. Сообщается, что в текущем году было исследовано 403 пробы фруктов и овощей. Их проверили на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза по уровню содержания солей тяжелых металлов, пестицидов и нитратов.

Специалисты успокаивают: по их словам, превышения уровня солей тяжелых металлов и пестицидов в исследованной продукции обнаружено не было. Речь идет как о местной, так и о привозной продукции.

Что касается нитратов, то повышенная концентрация была обнаружена в пяти пробах овощей. Эти продукты были признаны не соответствующими гигиеническим нормативам. «Нитраты в основном скапливаются в корнях, корнеплодах, стеблях, у овощей и плодов больше всего нитратов содержится в кожице», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В целом в 2019 года по результатам проверок с продажи было снято 347 кг плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Часть продуктов специалисты забраковали не из-за сомнительного качества, а из-за отсутствия «полной и достоверной информации на продукцию».

ИА «Орелград»