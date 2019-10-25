В Орле Коровина осудили за преступление 2015 года

Орловский облсуд в апелляции рассмотрел дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как пояснили в пресс-службе Орловского областного суда, на скамье подсудимых оказался житель Свердловского района по фамилии Коровин. Было установлено, что преступление он совершил еще в 2015 году. Эта история была полна странностей.

Обстоятельства происшествия были известны правоохранителям с самого начала. В апреле 2015 года в поселке Морозовский двое нетрезвых мужчин решили побороться. Одним из них и был Коровин.

Схватку он проиграл. Оппонент повалил его на землю и прижал к ней, сев ему на грудь. «Победив противника», мужчина не высказывал ему угрозы применения насилия и не предпринимал больше никаких действий», — подчеркнули в облсуде.

Однако Коровин «имевшимся у него раскладным ножом нанес своему «противнику» один удар в живот». От полученного ранения потерпевший скончался. В отношении Коровина сразу было возбуждено уголовное дело – по ст. 105 УК РФ (убийство). Ему даже было предъявлено обвинение по его статье.

Спустя полгода его действия переквалифицировали на ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Дело дошло до районного суда, который вернул его прокурору. Суд счел, что раз потерпевший не угрожал обвиняемому, то о самообороне и речи быть не могло.

Дальше – больше. Действия Коровина вновь переквалифицировали, на этот раз на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Прошло еще некоторое время, и следствие вновь обвинило его по ст. 108 УК РФ.

Расследование было завершено осенью 2016 года. Однако следователи по какой-то причине не передавали уголовное дело прокурору и в суд до тех пор, пока не истек срок давности по пресловутой статье 108 УК РФ. А когда он истек, было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Тем бы все и закончилось, если бы не родственник потерпевшего. Он по суду сумел добиться признания незаконным прекращения уголовного дела. Только в апреле 2019 года уголовное дело в отношении Коровина поступило в Свердловский районный суд. Мужчина был признан виновным и получил 7 лет колонии строгого режима семь лет.

Кроме того, его обязали выплатить жене и сыну погибшего по 900 тысяч рублей компенсации. Осужденный вину не признал и обжаловал вердикт. В апелляции его защитник настаивал на том, что это все-таки была самооборона. Но суды двух инстанций признали Коровина виновным по вышеупомянутой ч. 4 ст. 111 УК РФ.

ИА «Орелград»