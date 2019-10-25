В Орле предотвратили кражу металлических изделий

25.10.2019 | 15:15 Новости, Общество

Преступников задержали росгвардейцы

В Орле Росгвардия задержала двух мужчин, которые пытались украсть металлические изделия с территории общежития. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Черкасской вечером 24 октября. Злоумышленники пробрались на территорию, повредив входные ворота. На территории общежития они нашли металлические изделия — и попытались стянуть их.

Росгвардейцы прибыли на объект по сигналу тревожной кнопки и задержали нарушителей. Их передали полицейским. Как оказалось, воры уже не раз имели проблемы с законом.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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