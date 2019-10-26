Вьетнам и Бангладеш испугались орловского василька

Эксперты рассказали об особенностях экспорта орловского зерна.

Вопрос был поднят в рамках публичного обсуждения правоприменительной практики, которое провело управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Особое внимание было уделено отгрузкам за рубеж зерна, кормов и кормовых добавок. Дело в том, что каждая страна предъявляет свои требования.

Например, страны-импортеры опасаются, что с орловским зерном на их территорию могут проникнуть карантинные вредители, такие как амбарный и рисовый долгоносики, рыжий и суринамский мукоеды и хрущаки. Опасаются они и наших сорных растений, таких как сорго культурное, кислица широколистная, василек и подмаренник цепкий.

«Экспортерам напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать требования стран-импортеров в части обеспечения качества и безопасности отгружаемой продукции», — сообщили в пресс-службе ТУ Россельхонадзора.

К числу стран, который тщательно контролируют импорт зерна из нашего региона, относятся Китай, Индонезия, Вьетнам, Ливан, Бангладеш, ОАЭ и другие.

Что касается статистики, то за 9 месяцев 2019 года основной объем экспорта составили зерно и продукты его переработки. На долю Орла пришлось 211 тысяч тонн, Курска – 279,6 тысячи тонн. Продукция отгружалась в Латвию (39 процентов), Беларусь (35,3), Польшу, Сербию, Молдову, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие страны (25,7 процента).

«Непрямой экспорт зерна через порты Краснодарского края, Астраханской, Калининградской, Ростовской и Ленинградской областей превысил 915 тысяч тонн, в том числе из Орла 222,85 тысячи тонн, Курска -693,02 тысячи тонн», — уточнили в ТУ Россельхознадзора.

Кроме того, в текущем году было экспортировано 55 тысяч изделий из древесины, тары и упаковочных материалов и 538 кубометров пиломатериалов.

ИА «Орелград»