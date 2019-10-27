Названо число иностранцев, работающих в Орловской области

Общая потребность в иностранных работниках составила 32 человека.

В 2019 году в общей численности рабочей силы Орловской области, которая составляет 352,8 тысячи человек, доля иностранных работников составила 1,4 процента. На региональный рынок труда это не оказывало существенного влияния. Об этом сообщило областное управление труда и занятости.

В ведомстве уточнили, что на 2019 год для Орловской области была согласована общая потребность в иностранных работниках в количестве 32 человек по заявкам трех работодателей.

По состоянию на 1 октября в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратились 27 иностранных граждан. Из них работу нашли восемь человек, в том числе пятеро — по направлению службы занятости. В управлении подчеркивают, что при решении вопроса о трудоустройстве иностранцев учитываются интересы местных жителей.

«К примеру, по решению Межведомственной комиссии Орловской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников на 2019 год было принято решение о частичном отклонении заявки одного из предприятий Орла на трудоустройство граждан Китая на вакансии начальника цеха и мастера участка: на эти вакансии была возможность трудоустроить выпускников образовательных организаций региона», — такой пример привели в управлении.

В ведомстве добавили, что Орловская область – это регион, привлекательный для иностранцев, желающих трудоустроиться., поскольку здесь для них «имеются вакансии, создаются приемлемые условия работы».

ИА «Орелград»