Облсуд разъяснил, когда брачный договор является фиктивным

Непростое гражданское дело рассмотрела апелляционная инстанция.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, дело было рассмотрено сначала в суде первой инстанции, однако затем дошло до областной коллегии. Иск подала местная жительница, а ответчиками выступила супружеская пара.

Муж и жена не так давно заключили брачный договор. Истица усмотрела в этом попытку ее обмануть. Ранее в ее пользу было принято решение в рамках другого дела. Суд постановил взыскать с ответчика 840 тысяч в счет возмещения вреда, причиненного здоровью.

Решение вступило в законную силу, но когда было возбуждено исполнительное производство, то выяснилось, что взыскивать с мужчины нечего. Ни работы, ни имущества у него нет.

Кроме того, выяснилось, что период судебного разбирательства супруги заключили брачный договор. Имущество отошло к жене. Истица потребовала признать недействительным брачный договор и применить последствия недействительности сделки, то есть вернуть все в первоначальное состояние.

«Возражая против удовлетворения исковых требований, супруги Бардаевы указали, что брачный договор был заключен с целью защиты, принадлежащего им имущества от перехода к другим лицам в интересах семьи», — пояснили в облсуде.

Иск был удовлетворен. Как говорится в сообщении пресс-службы, отчуждение спорного имущества было осуществлено «с целью уклонения от исполнения обязательств по возмещению причиненного вреда, направлено на уменьшение имущества должника с целью отказа кредитору в обращении взыскания на имущество».

С точки зрения закона такое поведение ответчика представляет собой злоупотребление правом. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение об удовлетворении иска без изменения.

ИА «Орелград»