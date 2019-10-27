С орловцев взяли почти вдвое больше транспортного налога, чем год назад

Орловские налоговики подвели промежуточные итоги работы.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, за 9 месяцев 2019 года в регионе было собрано на 154 миллиона рублей транспортного налога больше, чем годом ранее. Объем поступлений по сравнению с прошлым годом вырос в 1,8 раза.

Напомним, этот налог является региональным. Поэтому областные власти имеют право вводить по нему льготу. В Орловской области скидка по транспортному налогу дана нескольким категориям граждан. Однако статистика показывает, что это не мешает увеличивать сборы.

В целом за отчетный период времени в консолидированный бюджет Орловской области поступило более 14,2 миллиарда рублей с ростом показателя по отношению к прошлому году на 376,4 миллиона. Почти половина бюджета была сформирована за счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили 6,9 миллиарда рублей.

Согласно информации УФНС, в текущем году выросли поступления не только по транспортному налогу. Так, сборы НДФЛ увеличились на 242,8 миллиона рублей, или на 3,6 процента.

Кроме того, на 18,5 процента выросли сборы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на 8,3 процента – по земельному налогу. Поступления налога на имущество физических лиц по сравнению с прошлым годом увеличились в 4,9 раза.

ИА «Орелград»