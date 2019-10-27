В Орловской области латифундистов обяжут охранять природу

В регионе будут выдавать природные охранные обязательства.

Правительство Орловской области утвердило порядок оформления охранного обязательства памятника природы регионального значения. Согласно постановлению, такие документы будут выдавать правообладателем земельных участков, на которых находятся подобные памятники.

Отметим, что такой статус дается далеко не всем природным территориям. Соответствующее постановление должно принять правительство региона. После этого сначала оформляется паспорт, в котором содержатся основные характеристики памятника природы. В него также включаются сведения о правообладателе земли и об особенностях режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения.

Затем уже оформляется обязательство. Тем самым владелец земли принимает под собственную охрану ту природную территорию, которую областные власти признали памятником. Словом, процедура аналогичная принятию под охрану объектов культурного наследия, проще говоря, памятников истории и архитектуры.

По условиям, охранное обязательство должно оформляться на каждый памятник природы отдельно по специально утвержденной правительством форме, причем в двух экземплярах. Правообладатель должен подписать оба экземпляра, после чего один оставить себе, а второй передать в областную администрацию.

ИА «Орелград»