На выходных в Орле поймали двух магазинных воров

Они попытались выйти из торговых центров с неоплаченными покупками

В Орле задержали двух человек, которые попытались выйти из залов торговых центров, не оплатив покупки. Детали рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В гипермаркете на улице Михалицына задержали 26-летнюю девушку. Она совершила кражу продуктов питания, товаров для животных и предметов бытовой химии. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место происшествия и остановили орловчанку. Кстати, ранее она не имела проблем с законом.

Еще одним задержанным оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его поймали в ТЦ на Московском шоссе — мужчина попытался пройти через кассу с неоплаченной продуктовой корзиной. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИА «Орелград»