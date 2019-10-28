Напротив Дворца спорта иномарка врезалась в бетонный бордюр

В аварии пострадала женщина

Ночью в Орле автомобиль «Рено Флюенс» вылетел с дороги, сбил дорожный знак и врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 28 октября в 3:20 на улице Октябрьской напротив Дворца спорта. Согласно сводке, иномарка ехала от магазина «Орел» в сторону «Атолла». На перекрестке 27-летний водитель допустил наезд на дорожный знак и бетонный бордюр.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка «Рено». С места ДТП ее увезли в больницу им. Семашко, но госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»