Облсуд рассмотрел дело о драке хаски с алабаем на улице

Спор между владельцами собак дошел до апелляции.

Как рассказали в пресс-службе Орловского областного суда, инцидент произошел в январе 2018 года в городе Мценске. Двое местных жителей выгуливали своих домашних питомцев. В какой-то момент собака породы алабай, которая была без намордника и поводка, набросилась на хаски.

Схватка была жестокой. Владельцу хаски лишь при помощи своего приятеля удалось отбить своего пса. Затем он вызвал полицию. Травмы, полученные хаски, оказались серьезными. У пострадавшей собаки была сломана лапа, ей пришлось проводить операцию.

Владелец хаски подал иск, потребовав взыскать с владелицы алабая стоимость лечения, которая обошлась ему в 8 100 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей и расходы по оплате госпошлины.

Мценский районный суд исковые требования удовлетворил частично. Он в полном объеме взыскал материальный ущерб и частично — расходы на услуги представителя. Однако отказался удовлетворить требования о моральном ущербе, пояснив, что спор носит имущественный характер.

Женщина, которой принадлежит алабай, с решением не согласилась и обжаловала его в апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда частично его изменила. Она признала справедливым взыскание стоимости лечения пострадавшего пса и законным отказ в компенсации морального вреда. А сумма расходов на услуги представителя была снижена до 5 000 рублей.

ИА «Орелград»