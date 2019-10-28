Орлу предрекли экологическую катастрофу

В облсовете обсудили плачевное состояние ветсанутильзавода.

По традиции, с докладом на данную тему, далеко не первым за последние годы, перед депутатами выступил руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин. Он сообщил, что уже разработана «дорожная карта» модернизации оборудования.

Напомним, ветсанутильзавод является единственным в регионе предприятием по переработке и утилизации биологических отходов. О его существовании орловцы знают из-за неприятного запаха, который время от времени накрывает город. Есть мнение, что модернизация оборудования позволит решить эту проблему.

Согласно озвученным цифрам, на это требуется 138,8 миллиона рублей. Геннадий Парахин отметил, что уже в 2020 году необходимо приобрести 6 варочных котлов для производственного цеха, установить системы взвешивания, циклон-ловушки и системы очистки. На это требуется 46,7 миллиона рублей.

По словам Геннадия Парахина, реализация «дорожной карты» позволит улучшить экологическую и эпидемиологическую обстановку в Орловской области. Существует и альтернативный вариант — строительство нового предприятия стоимостью 350-500 миллионов рублей. Причем для этого могут привлечь компанию из Чехии.

Часть депутатов поддержала этот вариант и предложила построить новый завод подальше от города, чтобы неприятный запах не доходил до горожан. О носах селян при этом не вспоминали. Многие парламентарии высказались за модернизацию действующего завода.

Так, спикер облсовета Леонид Музалевский призвал предусмотреть средства для этого в бюджете будущего года. Он высказался категорически против закрытия завода, так как «этот шаг способен привести к экологической катастрофе».

«Мы однозначно будем настаивать на формировании бюджета на 2020 год ко второму чтению с учетом средств на модернизацию ветсанутильзавода «Орловский», — сказал Леонид Музалевский. — Сегодня необходимо запланировать поэтапную модернизацию: давайте поменяем котлы, отремонтируем систему вентиляции, приведем в должное состояние систему очистки воздуха. Если будут убедительные доказательства того, что завод, действительно, невозможно реанимировать и будет принято решение построить новый, мы поймем. Заводы сейчас быстро строятся».

ИА «Орелград»