В Орле две девушки попались на сбыте наркотиков

Преступление они совершили, будучи несовершеннолетними.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетними.

По суд попали две девушки 2000 года рождения. Преступление они совершили в марте 2017 года, когда еще не достигли совершеннолетия. Сподвиг их на это общий интернет-знакомый, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Он рассказал девушкам, что можно много и легко зарабатывать, раскладывая расфасованные для покупателей наркотики в тайниках-закладках. Руководителем группировки был человек, который общался со своими «работниками» только через мессенджеры. Юные преступницы даже не знали его имени, только псевдоним.

«Данное лицо размещало в специально оборудованных и укромных местах оптовые партии наркотических средств, расфасованные в отдельные свертки, и сообщало подсудимым сведения о местах их размещения, весе размещенного в них наркотического средства, давало указание, в каком населенном пункте Орловской области произвести размещение по «тайникам-закладкам» отдельных свертков, устанавливало цены при реализации наркотических средств потребителям и т.д.», — пояснили в суде.

Девушки были признаны виновными и получили по 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»