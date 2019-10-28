В Орле водитель заплатил 77 тысяч за быструю езду

Мужчина погасил долги по штрафам, чтобы вернуть себе права.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, житель Орла оплатил сразу восемь штрафов ГИБДД и задолженность по оплате процессуальных издержек после того, как его лишили водительских прав.

В ведомстве отметили, что общая сумма указанных штрафов, выписанных за превышение скорости, составляла 20,5 тысячи рублей. Однако нарушитель упорно отказывался их оплачивать. Были возбуждены исполнительные производства, в том числе о взыскании процессуальных издержек в размере 57 тысяч рублей.

«Мужчина надлежащим образом был уведомлен о возбужденных исполнительных производствах, сроках для добровольной оплаты, но исполнять обязательства не торопился, — рассказали в управлении ФССП. — По повесткам на прием к судебному приставу не являлся, по адресу регистрации не проживал».

Объявился должник только после того, как пристав вынес в отношении него постановление о временном ограничении в праве на управление транспортным средством. Кроме того, мужчину ограничили в праве выезда за рубеж. Это возымело действие. Должник тут же нашел деньги и погасил всю задолженность по штрафам ГИБДД и процессуальным издержкам.

ИА «Орелград»