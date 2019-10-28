В Орле выделили 5 млн рублей на содержание кладбищ

28.10.2019 | 13:42 ЖКХ, Новости

Городские власти приступили к поиску подрядчика.

Администрация города Орла объявила о проведении торгов на право содержания кладбищ и воинских захоронений в зимний период – с ноября 2019 года по март 2020-го. В роли муниципального заказчика выступит «Управление коммунального хозяйства». Начальная цена контракта составляет чуть менее 5,2 миллиона рублей. Деньги будут выделены из казны города.

Победитель торгов получит право на содержание Крестительскго, Троицкого, Наугорского, Историко-мемориального, Афанасьевского, Иоанно-Богословского, Лепешкинского и Лужковского кладбищ, а также братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей, могилы советского воина М. Блохи, могилы польских революционеров, могилы родителей Героя Соцтруда, авиаконструктора Николая Поликарпова и других объектов.

Согласно документации зимняя уборка включает механизированную и ручную уборку территорий кладбищ и воинских захоронений от снега, а также его сбор и транспортировку в специально отведенные для этого места. Кроме того, условиями контракта предусмотрено приобретение противогололедных материалов и обработка ими проездов и пешеходных дорожек на кладбищах.

ИА «Орелград»

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