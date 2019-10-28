В Орловской области подешевело жилье

Озвучены оперативные результаты работы строителей области.

В Орловской области в январе-сентябре 2019 года объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил 13,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Орелстат.

«Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) в январе-сентябре 2019 года составила 29,2 тысячи рублей и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2 тысячи рублей», — подчеркнули в Орелстате.

В целом в текущем году в регионе было введено в эксплуатацию 847 жилых и нежилых зданий. Организации и индивидуальные застройщики возвели 1874 новые благоустроенные квартиры общей жилой площади жилых помещений 168,4 тысячи квадратных метров. Это на 1,7 процента ниже уровня прошлого года.

«В сельской местности объем жилищного строительства чуть превысил аналогичный показатель предыдущего года, — сообщает Орелстат. — В тоже время в городах и поселках городского типа объем жилищного строительства снизился на 7 процентов. Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 1070 квартир общей полезной площадью 52,1 тысячи квадратных метров в 16 жилых зданиях квартирного типа».

Также сообщается, что жители Орловской области за свой счет и за счет кредитов построили 804 жилых дома общей полезной площадью 116,3 тысячи квадратных метров. Кстати, на их долю в этом году приходится 69 процентов от всего объема введенного жилья. Из них четыре дома находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

ИА «Орелград»