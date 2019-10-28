В Орловской области прошел массовый рейд по домам должников

Без малого сто групп судебных приставов неожиданно нагрянули в гости.

Как пояснили в управлении ФССП России по Орловской области, массовый рейд коснулся тех орловцев, у которых имеются долги по фискальным платежам. В ведомстве пояснили, что в данную категорию входят не только долги по налогам, но и задолженности по административным штрафам, госпошлине и другие платежи.

Отмечено, что в мероприятии приняло участие 84 группы судебных приставов. Они прошли по домам должников и отработали свыше 3 тысяч исполнительных производств. С собой у них были специальные электронные терминалы, что позволяет на месте погашать долги.

Многие орловцы воспользовались такой возможностью. В ходе рейда граждане и организации-должники оплатили более 500 тысяч рублей задолженности по фискальным платежам. В других случаях приставы описывали и арестовывали имущество. По оценкам ведомства, всего было арестовано имущество примерно на 1,8 миллиона рублей. Если его владельцы не погасят в ближайшее время свои долги, то арестованное имущество будет выставлено на торги.

«Целями таких рейдовых мероприятий всегда является уведомление должников о возбуждении исполнительного производства, принятие мер принудительного исполнения, проверка их имущественного положения, в том числе опись и арест имущества должника», — пояснили в УФССП.

Ведомство также посоветовало жителям Орловской области «не доводить исполнение судебных решений до принудительного этапа, а самостоятельно и добровольно контролировать свои долги».

ИА «Орелград»