Чиновников пригласили обсудить мусорную реформу

Общественники проводят пресс-конференцию

Общественное движение «Граждане Орла» 30 октября проведет пресс-конференцию о 10 месяцах мусорной реформы в Орловской области. Об этом сообщается на страницах движения в соцсетях.

В пресс-конференции примут участие глава регоператора «Зеленая роща» Александр Ворожбит и руководитель завода «ЭкоСити» Юрий Парахин. Они ответят, что изменилось с 1 января, когда мусорная реформа началась, и расскажут, что ждет жителей в 2020 году.

Пресс-конференция начнется в 12 часов в кафе «ЛОФТ – 3 этаж» на улице Пушкина.

ИА «Орелград»