Чиновников пригласили обсудить мусорную реформу

29.10.2019 | 11:58 ЖКХ, Новости

Общественники проводят пресс-конференцию

Общественное движение «Граждане Орла» 30 октября проведет пресс-конференцию о 10 месяцах мусорной реформы в Орловской области. Об этом сообщается на страницах движения в соцсетях.

В пресс-конференции примут участие глава регоператора «Зеленая роща» Александр Ворожбит и руководитель завода «ЭкоСити» Юрий Парахин. Они ответят, что изменилось с 1 января, когда мусорная реформа началась, и расскажут, что ждет жителей в 2020 году.

Пресс-конференция начнется в 12 часов в кафе «ЛОФТ – 3 этаж» на улице Пушкина.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования