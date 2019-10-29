Два человека погибли при пожаре под Орлом

29.10.2019 | 12:36 Новости, Происшествия

Огонь унес жизни мужчины и пенсионерки

В Орловской области при пожаре погибли 82-летняя женщина и 33-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о возгорании поступил 29 октября в полночь из деревни Сергеевка Новодеревеньковского района. Огонь охватил жилой дом. Тела погибших были обнаружены во время тушения и разбора завалов.

«В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на площади 105 квадратных метров, кровля обрушилась», — сказали в МЧС.

Причины трагедии устанавливаются.

ИА «Орелград»

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