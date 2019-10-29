Эксперты рассказали, как быстро в Орле можно накопить на свой дом

Среднестатистический орловец способен справиться с такой задачей за 9 лет.

Любопытное исследование представили аналитики федерального портала «Мир квартир». Они на основании собственной базы данных. А также сведений из официальных статистических источников рассчитали сроки, в течение которых в регионах можно накопить на собственный жилой дом. Показатели средних зарплат были взяты в Росстате, а средние цены на дома — из собственной аналитики.

«При расчетах предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и т.д., — пишут исследователи. — Таким образом, данные расчеты справедливы только для семейных людей. Также не учитывался банковский процент, который «капал» бы будущему покупателю дома при хранении денег на депозите».

Самыми удачливыми оказались жители Чукотского АО, которые способны накопить на свой дом всего за 2 года. Средний годовой доход там превышает 1 миллион рублей, а средняя цена дома составляет около 2 миллионов рублей. Так что арифметика проста. Жители Магаданской области могут накопить на коттедж за 3 года, а жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а также Тюменской области – за 4.

Орловская область в рейтинге оказалась лишь на 56-м месте. Отметим, всего исследование охватило 85 регионов. На Орловщине, по подсчетам экспертов, местным жителям потребуется не менее 9 лет, чтобы накопить на собственный дом. Аналитики исходили из данных о том, что средняя зарплата в нашем регионе составляет 31 324 рубля в месяц, хотя и не совсем понятно, откуда взялась такая сумма. Средняя стоимость частного дома в нашем регионе была оценена в 3,258 миллиона рублей.

По данным «Мира квартир», средний российский дом стоит на данный момент 4,56 миллиона рублей, а средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч. Таким образом, средний срок накопления на дом – 8 лет.

«С начала года доходы россиян, согласно Росстату, выросли, дома же, напротив, чуть подешевели. За счет этого данный тип недвижимости стал доступнее для населения: еще в начале года на него нужно было копить в среднем 9 лет», – отмечает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

ИА «Орелград»