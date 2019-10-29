На орловских остановках появились имена и портреты гениев

29.10.2019 | 9:30 Культура, Новости

Это новый проект фонда «Культурное движение»

На остановках общественного транспорта Орла появились плакаты с именами, портретами и биографиями людей, прославивших Орловщину. Как сообщили в пресс-службе мэрии, инфографика размещена в рамках проекта «Орел – место рождения гениев» фонда «Культурное движение».

Напомним, в 2016 году фонд разместил на остановках планшеты с достопримечательностями Орла. В администрации города заявили, что фотографии и факты о памятниках вызвали у орловцев большой интерес, и программу решено ыбло продолжить.

«Новый этап программы связан с именами великих людей, которых можно считать орловцами — либо по праву рождения, либо по формированию личности и таланта, пришедшегося на «орловский» период жизни. Информация о 16 гениях литературы, музыки, живописи, науки, инженерной мысли, имевших самое прямое отношение к Орловщине, также будет представлена на планшетах, размещенных в остановочных павильонах», — описали проект в мэрии.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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