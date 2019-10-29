Под Орлом за счет Москвы построят спортплощадки за 89 миллионов рублей

Средства будут перечислены 13 муниципальным образованиям.

Правительство Орловской области утвердило распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Всего распределено свыше 89,3 миллиона рублей. Как следует из текста постановления, эти средства в региональную казну поступили в соответствии с соглашением между правительствами Москвы и Орловской области.

Само соглашение было заключено еще в прошлом году. Однако минувшим летом стороны подписали дополнение к нему, в рамках которого столица и решила выделить нашему региона деньги на «мероприятия по развитию инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта».

Столичные финансы распределены по 13-ти муниципальным образованиям. Трансферты получат города Ливны и Малоархангельск, а также Болховский, Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Колпнянский, Краснозоренский, Новодеревеньковский, Орловский, Свердловский, Троснянский и Хотынецкий районы.

Во всех этих муниципальных образованиях будут построены универсальные спортивные площадки, причем в Орловском районе предусмотрено возведение сразу двух таких объектов. В Малоархангельске построят хоккейный корт. Самые крупные трансферты получат Орловский район (14,85 миллиона рублей), а также Свердловский и Глазуновский районы (по 7,4 миллиона).

ИА «Орелград»