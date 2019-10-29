Под Орлом за счет Москвы построят спортплощадки за 89 миллионов рублей

29.10.2019 | 17:34 Новости, Спорт

Средства будут перечислены 13 муниципальным образованиям.

Правительство Орловской области утвердило распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Всего распределено свыше 89,3 миллиона рублей. Как следует из текста постановления, эти средства в региональную казну поступили в соответствии с соглашением между правительствами Москвы и Орловской области.

Само соглашение было заключено еще в прошлом году. Однако минувшим летом стороны подписали дополнение к нему, в рамках которого столица и решила выделить нашему региона деньги на «мероприятия по развитию инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта».

Столичные финансы распределены по 13-ти муниципальным образованиям. Трансферты получат города Ливны и Малоархангельск, а также Болховский, Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Колпнянский, Краснозоренский, Новодеревеньковский, Орловский, Свердловский, Троснянский и Хотынецкий районы.

Во всех этих муниципальных образованиях будут построены универсальные спортивные площадки, причем в Орловском районе предусмотрено возведение сразу двух таких объектов. В Малоархангельске построят хоккейный корт. Самые крупные трансферты получат Орловский район (14,85 миллиона рублей), а также Свердловский и Глазуновский районы (по 7,4 миллиона).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования