В Орле открылся центр помощи бизнесу

29.10.2019 | 10:13 Новости, Экономика

«Мой бизнес» — это единое окно для предпринимателей

В Орле открылся центр оказания услуг «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе облсовета. Учреждение представляет собой единой окно для предпринимателей. В «Моем бизнесе» они могут получать сервисы господдержки.

Центр создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он охватил все направления помощи бизнесу: МФЦ, центр микрофинансирования, центр поддержки экспорта. В «Моем бизнесе» можно зарегистрировать фирму, получить микрозаймы, поручительства, софинансирование.

«Я убеждён, что этот центр в самое ближайшее время станет точкой притяжения как для предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе, так и действующих. Здесь они смогут найти реальную поддержку и помощь на первых этапах становления бизнеса, получить все необходимые услуги в одном месте. Ведь, все мы понимаем, что информационная поддержка бизнеса не менее важна, чем создание льготных условий кредитования, налогообложения или возможность возмещения вложенных затрат», — прокомментировал создание центра председатель облсовета Леонид Музалевский.

Начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Дмитрий Рябцовский провёл для гостей небольшую экскурсию по Центру, а директор Фонда микрофинансирования Орловской области Валентина Коськина проинформировала о деятельности центра поддержки экспорта.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования