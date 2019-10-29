В Орле открылся центр помощи бизнесу

«Мой бизнес» — это единое окно для предпринимателей

В Орле открылся центр оказания услуг «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе облсовета. Учреждение представляет собой единой окно для предпринимателей. В «Моем бизнесе» они могут получать сервисы господдержки.

Центр создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он охватил все направления помощи бизнесу: МФЦ, центр микрофинансирования, центр поддержки экспорта. В «Моем бизнесе» можно зарегистрировать фирму, получить микрозаймы, поручительства, софинансирование.

«Я убеждён, что этот центр в самое ближайшее время станет точкой притяжения как для предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе, так и действующих. Здесь они смогут найти реальную поддержку и помощь на первых этапах становления бизнеса, получить все необходимые услуги в одном месте. Ведь, все мы понимаем, что информационная поддержка бизнеса не менее важна, чем создание льготных условий кредитования, налогообложения или возможность возмещения вложенных затрат», — прокомментировал создание центра председатель облсовета Леонид Музалевский.

Начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Дмитрий Рябцовский провёл для гостей небольшую экскурсию по Центру, а директор Фонда микрофинансирования Орловской области Валентина Коськина проинформировала о деятельности центра поддержки экспорта.

ИА «Орелград»