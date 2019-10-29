В Орле у «Линии» столкнулись две иномарки

Пострадал водитель «Ниссана»

В Орле на улице Васильевской столкнулись «Ниссан Альмера» и «Ховер», сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 28 октября в 16:20 возле гипермаркета «Линия». Установлено, что 61-летний водитель «Альмеры» ехал со стороны Карачевского шоссе и поворачивал налево на парковку. В этот момент иномарка столкнулась со встречным «Ховером».

В результате ДТП водитель «Альмеры» получил травмы. На «скорой» его довезли до областной больницы, но оттуда отпустили на амбулаторное лечение.

Пенсионер оказался единственным пострадавшим в авариях на дорогах Орловщины за прошедшие сутки. Всего УГИБДД региона зафиксировало 16 ДТП.

ИА «Орелград»