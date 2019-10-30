Дело девочки-маугли получило новый оборот

Прокуратура назвала виновных в произошедшем.

Прокуратура Орловской области проинформировала сообщила о результатах проверки, проведенной по делу девочки-маугли. Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в НКМЦ привезли 11-летнюю девочку, которая ходит на четвереньках и не умеет разговаривать. Сообщалось, что девочку содержали в клетке, а по улице возили в авоське на колесах.

Позднее эта информация частично была опровергнута. Но по-прежнему было больше домыслов, чем истины. По сообщениям СМИ прокуратура региона организовала проверку. Было выявлено много нарушений.

Так, надзорное ведомство сообщает, что основная часть разработанной ребенку-инвалиду, а девочка-маугли действительно является инвалидом, индивидуальной программы реабилитации не исполнялась, а «мероприятия по медицинской реабилитации осуществлялись с нарушением установленных требований».

Кроме того, прокуратура обвинила в отсутствии контроля за эффективностью проводимых с ребенком-инвалидом мероприятий со стороны чиновников, а именно трех областных департаментов: социальной защиты, опеки и попечительства, здравоохранения и образования.

«Несмотря на наличие оснований, в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Орловского района семья, в которой воспитывается ребенок, на учет как находящаяся в социально опасном положении поставлена не была, необходимая индивидуальная профилактическая работа с семьей на системной основе не проводилась», — говорится в сообщении прокуратура. Напомним, ранее многие официальные должностные лица заявляли, что семья является благополучной. Теперь выяснятся, что благополучной она была только на бумаге.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура направила представления в адрес первого заместителя губернатора, главы администрации Орловского района, начальника ОМВД России по Орловскому району, а также руководителя БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского района».

«По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Орловским МСО СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — добавили в надзорном ведомстве. — За рассмотрением актов реагирования прокуратуры, расследованием уголовного дела установлен контроль».

Действиями матери после огласки заинтересовалась районная комиссия по делам несовершеннолетних. Первое, что она сделала – возбудила административное дело и оштрафовала женщину по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Наказание мать понесла « в связи с нахождением ее трех малолетних детей с 8 по 9 октября 2019 года в Дмитровском районе в условиях, угрожающих их здоровью и развитию».

Напомним, в Дмитровский район женщина ездила якобы за тем, чтобы приобрести там дом. Местные жители рассказали СМИ, что она была настолько пьяна, что не смогла подтянуть девочке-инвалиду колготки.

ИА «Орелград»