Орловец отметил день ВДВ и попал за решетку

В Орловском районе суд изменил наказание местному жителю.

Ранее неоднократно судимый орловец вновь будет отправлен за решетку, хотя вполне мог этого избежать. Как сообщили в суде Орловского района, в июне этого года Заводской райсуд Орла признал его виновным в совершении двух грабежей. Подсудимому откровенно повезло – его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы.

Ему запретили в течение этого периода времени покидать по ночам свой дом, выезжать без разрешения за пределы Орловского района, посещать предприятия общепита, в которых разрешено употребление алкоголя, а также являться на регистрацию два раза в месяц.

В суде пояснили, что осужденный неоднократно нарушал установленное ему ограничение. Система электронного мониторинга помогла установить, что мужчина не раз не был дома по ночам. Впрочем, у самого него нашлось немало объяснений: «забыл о необходимости явки домой в установленное время», «выходил на улицу покурить», «гулял с друзьями», «отмечал день ВДВ», «отмечал день города», «не мог попасть в место проживания из-за отсутствия ключей от дома».

Впрочем, эти отговорки, равно как обещание больше не нарушать установленные ограничения, на суд не подействовали. Мужчине заменили неотбытую часть наказания на лишение свободы. За решеткой он проведет 1 год 1 месяц и 14 дней. Отбывать наказание орловцу предстоит в колонии общего режима.

«До вступления постановления в законную силу осужденному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в Орловском райсуде. — Постановление не вступило в законную силу, поскольку обжаловано осужденным в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»