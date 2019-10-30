Орловец въехал в сквер Комсомольцев

30.10.2019 | 10:10 Новости, Происшествия

В аварии пострадала девушка

Ночью 30 октября в Орле автомобиль «Рено Логан» вылетел с дороги на улице Комсомольской и врезался в дерево в сквере Комсомольцев. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась в 1:55. Иномарка, за рулем которой был 27-летний мужчина, двигалась от Пенсионного фонда в сторону «Чайки». Водитель сначала врезался в бордюр, а затем — в дерево.

«В результате ДТП пассажир Рено (девушка 2000 г. р.), получила многочисленные травмы, госпитализирована», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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