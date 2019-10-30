Стало известно об ужасных условиях, в которых учатся орловские дети

В Глазуновском районе чиновники не дали денег на ремонт сельской школы

Подробности рассказали в суде Глазуновского района. Еще в феврале 2019 года специалисты Роспотребнадзора провели проверку в отношении муниципальной Гнилушинской средней школы. Было установлено множество нарушений санитарных правил. Однако проверяющие не стали применять жесткие меры. Школе было выдано предписание – нарушения она должна была устранить до 12 августа, то есть у нее было на это целых полгода.

В преддверии начала учебного года сотрудники Роспотребнадзора посетили учреждение с внеплановой проверкой, чтобы посмотреть, выполнены ли требования предписания. Оказалось, что условия обучения школьников остались прежними. В суде назвали некоторые из них. Так, в установленный срок «не были устранены дефекты стен, пола, дверей и потолка в спортивном зале, не осуществляется режим проветривания, не проведена замена перегоревших люминесцентных ламп, а также не проведена чистка осветительной арматуры светильников».

Как выяснилось, вопрос уперся в деньги. Собственных средств на ремонт у сельской школы нет. Она направляла заявку в районное управление образования, но деньги ей так и не выделили. Поэтому школа не смогла выполнить требования контролирующего государственного органа, то есть сама нарушила закон.

Впрочем, суд разобрался в проблеме. Он пришел к выводу, что школа сделала все от нее зависящее, и обязал администрацию Глазуновского района выделить деньги на ремонт. Самой школе предписано «в пределах выделенных ей денежных средств в срок до 10 августа 2020 года выполнить мероприятия по устранению нарушений санитарного законодательства».

Решение еще не вступило в законную силу. Глазуновские чиновники, если они снова не пожелают дать деньги на ремонт школы, вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»