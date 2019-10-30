В Орловской области признали отсутствие лесной угрозы

30.10.2019 | 16:28 Новости, Общество

Отменен особый режим, установленный в связи с угрозой лесных пожаров.

Правительство Орловской области признало утратившим силу свое же постановлении от 5 апреля 2019 года. Согласно ему, в регионе тогда официально стартовал пожароопасный сезон в лесах. Тогда же чиновники утвердили перечень населенных пунктов Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров.

В него были включены поселок Культурная Посадка в Глазуновском районе, город Дмитровск, поселок Еленка в Знаменском районе, а также три населенных пункта в Хотынецком районе — деревня Радовище, поселок Жудерский и деревня Алехино.

Ответственным должностным лицам было предписано обращать особое внимание на противопожарное состояние этих населенных пунктов при проведении профилактической работы в жилом секторе.

И вот только сейчас угроза признана отсутствующей. 28 октября правительство региона отменило противопожарный режим «в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и снижением класса пожарной опасности на территории Орловской области».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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