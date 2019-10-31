Орловчанка угодила за решетку после скандала с начальством

Женщину отправили в колонию-поселение за плохое поведение.

Подробности этой истории рассказали в Ливенском районном суде. Там сообщили, что обращено к исполнению постановление в отношении местной жительницы о замене исправительных работ лишением свободы.

Ранее местная жительница была осуждена по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Весной этого года ее признали виновной и приговорили к 1 году исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 процентов в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу 23 апреля и был обращен к исполнению.

Однако женщина не оценила то, что ее оставили на свободе. В августе этого года она не вышла на работу, а трудилась женщина на местном сельхозпредприятии. Затем ее уволили. Из-за этого женщину обвинили в злостном уклонении от отбывания исправительных работ.

В суде она озвучила свою версию произошедшего. Женщина признала, что действительно была уволена – за то, что пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения и поскандалила с заведующим фермой. После этого скандала на работу она больше не выходила.

Суд не счел это уважительной причиной и удовлетворил представление начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ливенскому району. В результате алиментщице неотбытая часть наказания в виде исправительных работ была заменена наказанием в виде лишения свободы сроком на 2 месяца и 25 дней.

Отбывать этот срок женщина будет в колонии-поселении.

ИА «Орелград»