Орловской области нарисовали светлое будущее

Чиновники объяснили, как формировали бюджет региона.

Орловский облсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В нем указано, что главный финансовый документ основан на прогноза социально-экономического развития Орловской области, который составило правительство региона. При этом было использовано три сценария развития событий, но даже наихудший из них предрекает области «светлое будущее».

Например, по оценке чиновников, валовой региональный продукт в 2019 году составит 238,5 млрд рублей, что на 5,4 процента выше уровня 2018 года в фактических ценах и на 1,1 процента выше в сопоставимых ценах. Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах на период 2020-2022 годов прогнозируется на уровне 2,4 процента.

Чиновники предрекают, что ВРП в 2022 году составит 287,5 млрд рублей. То есть по сравнению с 2018 годом в действующих ценах показатель вырастет на 27 процентов, в сопоставимых ценах – на 8,6 процента. Кстати, большое различие в ценах свидетельствует о том, что от инфляции Орловская область в ближайшие годы не избавится.

«По прогнозной оценке, в 2019 году за счет всех источников финансирования будет освоено 51,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что составит 104,6 процента в действующих ценах и 100,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2018 года, — говорится в документе. — Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона в прогнозном периоде сохранится положительная динамика привлечения инвестиций в основной капитал.

Среднегодовой темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за период с 2020 по 2022 годы составит 102,2 процента. Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит порядка 62,4 млрд рублей, что по отношению к 2019 году в действующих ценах составит 120,3 процента, в сопоставимых ценах – 106,7 процента».

Наибольший объем инвестиций прогнозируется в сельском хозяйстве и сфере обрабатывающие производства. Индекс промышленного производства, по предварительной оценке, в 2019 году составит 101 процент, а объем отгруженных товаров собственного производства по сравнению с предыдущим годом увеличится на 5,8 процента.

Более того, региону предрекают даже «финансовое обеспечение с 2020 года в полном объеме расходных обязательств Орловской области без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации».

ИА «Орелград»