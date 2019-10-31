Почти 10% жителей Орловской области оказались миллионерами

Подведены предварительные итоги декларационной кампании.

Управление ФНС России по Орловской области обнародовало предварительные итоги декларационной кампании 2019 года. Сообщается, что всего от жителей региона поступило свыше 51 тысячи деклараций о доходах за 2018 год, причем этот показатель на 4 тысячи деклараций превысил уровень прошлого года. Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, составила почти 130 миллионов рублей.

«В структуре заявленных доходов за 2018 год наибольший удельный вес, порядка 91 процента, по-прежнему занимают налогоплательщики, представившие декларации по форме №3-НДФЛ с суммой дохода до 1 миллиона рублей», — уточнили в УФНС.

То есть, около 9 процентов тех, кто подал декларации, заявили годовой доход в размере свыше 1 миллиона рублей. Растет в регионе и число граждан, заявивших налоговые вычеты. Причем общая сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета, по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на 130 миллионов и впервые превысила 1 миллиард рублей.

«Число налогоплательщиков, заявивших право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, в том числе дорогостоящее, увеличилось почти на 17 процентов, а число физических лиц, воспользовавшихся правом на имущественный вычет по расходам на приобретение жилья, — почти на 15 процентов», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»