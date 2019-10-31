В Орле обсудили реализацию жилищного нацпроекта

В Орле состоялось обсуждение реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона. В заседании круглого стола приняли участие представители власти, строительных компаний и банков.

Стороны рассмотрели, как решить проблемы ветхого жилья и застроить эти территории. Кроме того, обсуждались индивидуальное жилищное строительство и ипотечное кредитование.

«На реализацию проекта «Жильё и городская среда» выделяется финансирование в размере 380,3 млн руб. из федерального бюджета и 23,8 млн руб. из бюджета Орловской области. В частности, планируется увеличение площади земельных участков для жилищного строительства. Это позволит региону выйти на новые показатели объемов вводимого в эксплуатацию жилья и, как следствие, увеличению показателей, касающихся расселения граждан из непригодного для проживания жилого фонда», — сказал руководитель департамента строительства и ЖКХ Орловской области Денис Блохин.

Участники вспомнили о недавно принятых законах, которые позволяют застройщикам получать землю без торгов в обмен на передачу 10% квартир в муниципальную собственность. Мера поддержки уже нашла применение: застройщики получили земельные участки для строительства в Советском районе г. Орла общей площадью 13,8 тысяч кв. метров, общая площадь построенного жилья на данных участках превысит 10 тысяч кв. метров.

В рамках нацпроекта предполагается опустить ипотечные ставки ниже 8% к 2024 году. В Орловской области уже действует льготная программа для молодых семей, запущенная правительством, ПАО «Орелстрой» и Сбербанком. 120 жителей уже заключили договоры с льготной ставкой. Среднее ее значение составляет 6,4%, а в некоторых случаях ставка опускается до 5,8%.

Также в ходе круглого стола затронули тему формирования городской среды. Коммерческий директор строительной корпорации ООО «ОДСК» Андрей Урванов (ООО «ОДСК»- основной акционер холдинга ПАО «Орелстрой» — прим. ред.) отметил, что ПАО «Орелстрой» целенаправленно занимается созданием новых проектов и новых жилых микрорайонов.

«Мы комплексно подходим к решению этой проблемы. Сегодня каждый микрорайон, который мы строим, имеет свое лицо. От безликих домов мы пришли к узнаваемым микрорайонам с современными детскими площадками и спортивными сооружениями. В этом году мы вводим в эксплуатацию два детских сада в микрорайоне «Болховский» и «Зареченский», — напомнил Урванов.

«Орелстрой» также занимается разработкой проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В замыслах – 4 типа домов площадью от 80 до 200 кв. м. Стоимость собственного дома с отделкой может не превышать цену двухкомнатной квартиры.

«Есть люди, которые хотят переселиться в наш регион, и мы создаем условия, чтобы люди к нам поехали. Наша цель – строить комфортные дома. Но при этом многие хотят жить в ИЖС. И наша задача — создать такие проекты, чтобы это были не дома на отшибе, а развитые поселки с инфраструктурой», — сказал главный исполнительный директор «Орелстроя» Дмитрий Сучков.

ИА «Орелград»